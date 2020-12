Cedido pelo FC Porto e com futuro quase definido: "Talvez seja o presente para os adeptos"

João Patrício Hermann, vice-presidente do Internacional, assumiu que lateral-direito argentino Saravia é para manter e que o próprio deseja ficar no Brasil.

Os atuais responsáveis do Internacional Porto Alegre, clube do principal escalão brasileiro, pretendem prolongar o empréstimo de Renzo Saravia, defesa atualmente emprestado pelo FC Porto, até dezembro do próximo ano.

O período de cedência do internacional argentino, de 27 anos, foi iniciado no passado mês de fevereiro e estava previsto terminar no próximo dia 31 de dezembro, mas a renovação do mesmo está, segundo João Patrício Hermann, "bem encaminhada".

"Talvez seja a confirmação do Saravia o grande presente para os adeptos. É um jogador importante, de seleção. Quer jogar a Copa América, o Mundial... A situação está bem encaminhada e esperamos confirmar agora no início do ano. Queremos dar este presente aos adeptos", afirmou o vice-presidente do Internacional Porto Alegre.

Em declarações ao jornal brasileiro Globoesporte, João Patrício Hermann explicou que Saravia já "deu a indicação de que vai ficar" no plantel do clube de Porto Alegre e que, para isso ser oficializado, "só falta assinar" os termos de renovação do empréstimo.

Os responsáveis do emblema de Beira-Rio, que terá um novo elenco diretivo em breve, desejam que o futebolista continue a atuar no Brasil durante os "próximos 12 meses".

Renzo Saravia é internacional pela seleção da Argentina e foi contratado pelo FC Porto no verão de 2019. Antes de rumar ao Brasil, no passado mês de fevereiro, cumpriu seis jogos com a camisola portista. Por agora, recupera de uma lesão sofrida no joelho direito.