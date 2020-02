Saravia "desceu" à equipa B, não jogou, mas houve um objetivo

Lateral-direito treinou no dia do clássico a pensar no jogo de amanhã para a Taça de Portugal.

Titular em três dos quatro jogos já efetuados pelo FC Porto na Taça de Portugal, Saravia olha para o confronto com o Académico de Viseu, com a expectativa de entrar novamente nas opções iniciais de Sérgio Conceição. Foi com esse objetivo no pensamento, de resto, que no sábado "desceu" à equipa B para treinar, depois de não terem encontrado espaço na lista de convocados para o clássico com o Benfica.

Ao contrário do que aconteceu com Fábio Silva, porém, o lateral-direito não defrontou o Farense e regressou logo no dia seguinte à equipa principal, uma vez que a ideia deste "empréstimo" era apenas e só que não parasse, no dia em que os companheiros enfrentavam um dos encontros mais importantes da temporada.

Terceiro na hierarquia de opções para o lado direito da defesa, atrás de Corona e Manafá, Saravia tem aproveitado as Taças para se mostrar e tentar justificar o investimento a rondar os 5,5 milhões de euros feito no defeso. O defesa participou em cinco jogos destas competições, a que se soma outro na Liga dos Campeões, com o Krasnodar, e até apontou um golo contra o Casa Pia (o primeiro da carreira), na caminhada até à final da Taça da Liga.