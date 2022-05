Sapunaru esteve no título de 2011: "O orgulho do Benfica será a maior dificuldade"

Sapunaru, o segundo a contar da esquerda, em festa com os então companheiros de FC Porto

Antigo jogador do FC Porto está convencido que a equipa de Conceição vai repetir o feito de 2010/11 e festejar em casa do maior rival, mas deixa um alerta aos jogadores.

Sapunaru está mais do que convencido que o FC Porto vai voltar a festejar o título no Estádio da Luz, mas deixa um alerta aos jogadores que no sábado vão subir ao relvado para tentar imitar o feito de há 11 anos: o Benfica vai jogar pela honra e pelo orgulho.

Em declarações exclusivas a O JOGO, e num português quase perfeito, o romeno, atualmente com 38 anos - "estou velho, mas bem [risos]" - e a jogar no Rapid de Bucareste, aponta esse como o maior obstáculo à equipa de Sérgio Conceição.