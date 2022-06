Sanjoanense à espera de jackpot com David Carmo: "Sabíamos que podia ir longe"

Detentor de 10 por cento do passe do defesa central, o clube de São João da Madeira olha com expectativa para um possível negócio entre o Braga e o FC Porto. Luís Vargas, presidente dos alvinegros, revelou a O JOGO que recusou uma oferta dos bracarenses para comprar a restante parte do passe de David Carmo por estar aquém do que pretendem (1 M€).

A Sanjoanense aguarda com expectativa pelo resultado de uma possível transferência de David Carmo, numa altura em que Braga e FC Porto já conversaram sobre a mudança do defesa central para o Dragão. O clube de São João da Madeira é detentor de 10 por cento do passe e não está na disposição de abrir mão desta percentagem a qualquer preço, especialmente quando sabe que poderá lucrar bastante com um negócio entre as duas sociedades.

"O Braga tentou comprar a nossa parte [10 por cento], mas recusei, porque o valor não estava de acordo com as nossas expectativas [1 M€]. O valor [500 mil euros] foi muito reduzido em relação ao potencial do jogador", esclareceu Luís Vargas, presidente da Sanjoanense, em declarações a O JOGO.