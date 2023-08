Sánchez para o FC Porto ainda em discussão: saiba o que está em causa

Ajax está disposto a não cobrar pela cedência, mas espera 5 M€ se o lateral realizar 25 jogos.

FC Porto e Ajax vão dando passos firmes no sentido de um acordo para a transferência de Jorge Sánchez para o Dragão, embora ainda não se possa dar o negócio como um facto consumado. Há questões por acertar, sendo que os neerlandeses até estarão dispostos a ceder o lateral-direito sem qualquer custo para os portistas. Contudo, fizeram saber que pretendem que o valor da cláusula de compra seja fixada nos cinco milhões de euros e que esta seja automaticamente ativada assim que o internacional mexicano efetuar 25 jogos. Só depois de estes pormaiores ficarem acordados é que os azuis e brancos começarão então a conversar com os agentes de Sánchez, que, à hora do fecho desta edição, ainda aguardavam por um documento oficial.

O processo, como O JOGO explicou na edição de ontem, só será concluído depois do encontro de amanhã, com o Farense, uma vez que as operações de Moutinho e Otávio concentraram grande parte da atenção da SAD nas últimas horas.

Os franceses do Rennes ainda ponderam intrometer-se, mas tudo aponta para que seja apenas uma questão de tempo até Sánchez surgir no Dragão de azul e branco vestido.