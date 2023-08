Sánchez espera bilhete dourado: "Está pronto para ser titular no FC Porto"

Clubes discutem condições da cláusula de compra. Lateral está entusiasmado, mas a viagem ainda deve demorar uns dias. Expectativa passa por selar acordo depois do jogo com o Farense. Miguel "Piojo" Herrera treinou o mexicano e destaca-lhe a rapidez. "É um jogador feito. Está pronto para ser titular", afiança o treinador.

É com uma enorme expectativa que Jorge Sánchez aguarda pela conclusão das negociações entre o FC Porto e o Ajax. Fontes contactadas por O JOGO no México garantem que o lateral-direito vê "com muito bons olhos a possibilidade" de trocar os neerlandeses pelos portistas e que "gostaria de ir para Portugal", mas a operação ainda deverá levar mais alguns dias até estar concluída.

As conversas entre os dois clubes têm evoluído favoravelmente e há otimismo em que as questões relacionadas com as condições da cláusula de compra do empréstimo sejam ultrapassadas até ao fim de semana. Se assim for, o internacional mexicano de 25 anos viajaria logo após o encontro com o Farense, no domingo, a fim de começar a trabalhar com Sérgio Conceição.