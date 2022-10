Samuel Lino e o interesse do FC Porto para o lugar de Díaz: "A minha palavra não muda"

Extremo que passou pelo Gil Vicente foi abordado pelos azuis e brancos, que perderam Luís Díaz, um jogador da mesma posição, a meio da temporada

Sem Luis Díaz, o FC Porto tentou mesmo a contratação de Samuel Lino. Quem o garante é o próprio extremo, que lembrou o interesse dos dragões e uma transferência que não andou para a frente devido a um acordo entre jogador e Atlético de Madrid.

"Quando já tinha fechado [contrato] com o Atlético, conversei com o meu empresário e ele falou do FC Porto, que na altura também tinha vendido o Luis Díaz [para o Liverpool]. Houve essa hipótese, mas já tinha fechado com o Atlético e a minha palavra não muda. Segui esse caminho e hoje estou aqui no Valência", referiu, em declarações ao Canal 11.

Colocado na órbita dos outros dois grandes portugueses, Lino garantiu que não teve conhecimento de algo em concreto por parte de Benfica e Sporting.

"Quanto aos outros clubes, os meus representantes nunca me falaram nada. Saíram algumas coisas nos jornais do Sporting, mas nada em concreto", explicou.