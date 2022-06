Samba Koné fica mais um ano no FC Porto B

Samba Koné vai continuar mais um ano no FC Porto B

Samba Koné vai continuar mais um ano no FC Porto B, a título de empréstimo. Apesar de alguns períodos em que esteve parado devido a lesões, as prestações do médio maliano, de 20 anos, agradaram aos responsáveis portistas, que solicitaram junto da Derby Académie a renovação da cedência, de forma a continuarem a acompanhar a sua evolução na equipa orientada por António Folha.

A equipa do Mali, que detém os direitos económicos do jogador, aceitou o pedido dos responsáveis azuis e branco, tendo ainda sido fixada uma opção de compra do passe por uma verba a rondar um milhão de euros.

Na época passada, Samba Koné fez três golos em 17 jogos. Em março, lesionou-se com alguma gravidade e não voltou a jogar até ao final da temporada.