Sala "FC Porto" da nova ala pediátrica do São João foi inaugurada

Sala "FC Porto" faz parte da nova ala pediátrica do Hospital de São João

Crianças internadas poderão usufruir de, por exemplo, matraquilhos, consolas e televisão, rodeadas de azul

Resultado de um repto lançado por Fernando Araújo, presidente do Hospital de São João, ao homólogo do FC Porto, Pinto da Costa, aquando da construção da nova ala pediátrica do estabelecimento, a sala "FC Porto" está oficialmente inaugurada.

O espaço, situado algures entre os 13 mil metros quadrados de área do setor, é composto por um miniestádio de futebol, no qual as crianças internadas poderão usufruir de, por exemplo, matraquilhos, consolas e televisão, rodeadas de azul.

"Tenho orgulho que o FC Porto fique ali [na nova ala pediátrica do hospital] representado. Os meninos, ao verem ali o espírito do Dragão, vão encontrar mais forças e acreditar que vão vencer, juntos", afirmara Pinto da Costa, em visita ao local.

A nova ala pediátrica do Hospital de São João teve um custo de cerca de 25 milhões de euros, tem capacidade para cerca de 100 camas e agrega várias especialidades pediátricas, há muito tempos dispersas pela unidade hospitalar.

Neste equipamento, entre outras valências, está instalada a primeira unidade pediátrica de queimados na região norte do país, assim como de cardiologia pediátrica, cirurgia cardíaca e de intervenção e oncologia pediátrica.