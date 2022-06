"Sair do FC Porto? A ideia do Marcano é estar no começo da pré-época"

A segunda passagem de Marcano pelo FC Porto tem sido marcada pelo infortúnio

O futuro de Marcano está recheado de pontos de interrogação. Depois de alguns problemas físicos o terem impedido de ajudar regularmente a equipa nas últimas duas temporadas, o espanhol passou uma parte das férias em Portugal a trabalhar e renovou a esperança em poder ser útil em 2022/23, última época de ligação ao FC Porto.

Nos últimos dias circularam informações de que o central de 35 anos poderia deixar o FC Porto, mas o empresário que o representa foi taxativo no curto contacto que manteve com O JOGO. "Sair? A ideia do Ivan [Marcano] passa por estar no começo da pré-temporada, a 1 de julho", vincou Iñaki Ibañez.

A segunda passagem de Marcano pelo FC Porto tem sido marcada pelo infortúnio. O central sofreu uma rotura de ligamentos em 2020 e de então para cá tem-se debatido com algumas dificuldades para se manter operacional. De resto, em 2021/22 só participou em 12 jogos.