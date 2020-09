Saída de Soares abre em definitivo a porta de entrada a Toni Martínez no FC Porto

Avançado do Famalicão vai ser contratado, deve chegar esta semana e tem preço acertado

A saída de Soares abre, em definitivo, a porta de entrada a Toni Martínez. O avançado do Famalicão continua muito próximo do FC Porto e o preço da transferência está acordado entre os dois clubes há mais de uma semana.

O JOGO confirmou que o valor final passa ligeiramente dos três milhões de euros, ficando por saber se o Famalicão reserva parte do passe do atacante espanhol. As questões que levaram ao adiamento da transferência prendem-se com exigências de última hora dos famalicenses em relação à forma de pagamento, mas nada que não possa ser ultrapassado nos próximos dias.

Conceição tem urgência na chegada de Martínez, especialmente agora que fica sem Soares e perde uma das opções que teve no banco de suplentes no jogo com o Braga. E isso deve mesmo acontecer durante esta semana, ainda que muito dificilmente o jogador possa ser opção para o Boavista.

Enquanto o acordo final não se assina, Toni Martínez mantém-se às ordens de João Pedro Sousa no Famalicão e a trabalhar com a, ainda, atual equipa. Do ponto de vista físico chegará bem ao Dragão, com cerca de mês e meio de preparação. Falta o resto.