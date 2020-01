Saída de Bruno Costa abre a porta a Vítor Ferreira no FC Porto

Dragões emprestam o médio de 22 anos ao Portimonense e abrem a porta ao de 19 anos da equipa B

Bruno Costa vai jogar no Portimonense até ao final da temporada e tudo aponta para que a vaga no plantel principal seja preenchida por Vítor Ferreira. Sérgio Conceição revelou, antes do clássico com o Sporting, que os únicos reforços do plantel neste mercado de transferências deveriam chegar da equipa B e, depois de ter treinado com a equipa no primeiro dia do ano, o médio de 19 anos voltou a ser chamado pelo treinador. E, no futuro, isso deverá acontecer com mais regularidade.

O empréstimo de Bruno Costa ao Portimonense ficou acertado depois de uma reunião do acionista maioritário da SAD dos algarvios, Theodoro Fonseca, com a SAD do FC Porto. O médio de 22 anos, que ainda participou no único treino do dia, já havia sido tentado pela equipa de Portimonense durante o verão, mas, na altura, a operação acabou travada. O interesse reacendeu-se e resultou num empréstimo sem opção de compra, uma vez que os portistas acreditam no potencial do atleta e só querem avaliar a resposta que este é capaz de dar jogando regularmente ao mais alto nível.

A promoção de Vítor Ferreira, já noticiada por O JOGO, é a consequência do desempenho do médio esta época. O internacional sub-21, que em novembro renovou o contrato com o clube até 2024, leva dez golos marcados em 19 jogos (17 pelos bês e dois pelos sub-19), o último dos quais no fim de semana, com a Académica, a contar para a II Liga.

Esta quinta-feira, durante a antevisão do Moreirense-FC Porto - esta sexta-feira a partir das 21h15 -, Sérgio Conceição falou destes dois médios ao ser questionado por O JOGO.

"O Bruno é um jogador que eu meti na equipa principal a jogar. Tem uma enorme qualidade e acho, tal com ele, que precisa de ter minutos e de uma nova experiência para vir ao cima a enorme qualidade que ele tem. O FC Porto, incluído o Bruno, achou melhor ir jogar para o Portimonense estes meses, porque lhe podem fazer bem", declarou aos jornalistas.

Em sentido inverso, Vítor Ferreira, jovem da equipa B, tem ganho pontos e pode fixar-se na equipa principal. "Em relação ao Vítor, é um jovem como outros que nós vamos acompanhando. Há muitas vezes jogadores da equipa B e da equipa sub-19 nos nossos treinos. É um jogador que conhecemos bem e que pode a curto prazo integrar a equipa principal", vincou Sérgio Conceição.