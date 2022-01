Saiba tudo sobre a comissão a pagar pelo FC Porto por Luis Díaz

O JOGO sabe que o agente do jogador recebe 10% da mais-valia, calculados sobre os 36 M€ do FC Porto. Negócio evita exclusão da UEFA.

A transferência de Luis Díaz do FC Porto para o Liverpool tem todas as formalidade praticamente concluídas e o negócio deverá significar um encaixe líquido próximo dos 33 milhões euros, descontadas todas as parcelas.

Os dragões aceitaram uma proposta de 45 M€ mais 15 M€ dependentes de objetivos, mas só têm 80% do passe - os outros 20% pertencem ao Junior Barranquilla - pelo que começam por receber 36 milhões de euros.