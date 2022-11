Saiba mais sobre o Inter, que vai defrontar o FC Porto nos "oitavos" da Champions

Sorteio ditou que o FC Porto vai medir forças com o Inter nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Inter é o próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões. O Sorteio realizado esta segunda-feira ditou que os italianos vão medir forças com os dragões nos oitavos de final. E como está o clube de Milão esta época?

Comandado pelo italiano Simone Inzaghi, o Inter não começou a Serie A da melhor forma e ocupa o sétimo lugar. No entanto, a diferença para os rivais não é grande. Com 24 pontos, os nerazzurri estão apenas a três pontos do terceiro posto. Nápoles, com 35, e Milan, com 29, estão um pouco mais distanciados.

Em 2021/22, terminaram o campeonato no segundo posto.

Relativamente à prova milionária, num grupo com os também gigantes Bayern e Barcelona, os italianos passaram na segunda posição, com três vitórias, um empate e duas derrotas (10 golos marcados e sete golos sofridos). Os alemães venceram todos os desafios, os espanhóis terminaram em terceiro lugar e o Viktoria Plzen ficou em último.

Pela frente, o FC Porto vai ter um plantel recheado de estrelas... Lautaro Martínez, Lukaku, Dzeko, Joaquín Correa, Çalhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Brozovic e muitos outros destacam-se.

FC Porto tem equilíbrio total com equipas italianas neste século

FC Porto fez quatro jogos com o Inter, em duas épocas seguidas: em 2004/05, os dragões foram afastados nos oitavos da Champions, com um empate (1-1) e uma derrota (1-3). Na época seguinte, na fase de grupos, um triunfo para cada lado (2-0 para os portugueses e 2-1 para os italianos), com o FC Porto a ficar pelo caminho e o Inter apurado.

Contra equipas italianas, o balanço do FC Porto é equilibrado, apesar de ligeiramente negativo: em 38 jogos, foram 12 triunfos, 11 empates e 15 derrotas, com 40 golos marcados e 41 sofridos.

Nos últimos sete jogos com equipas italianas, o FC Porto só perdeu um, com a Juventus, em março do ano passado.

Neste século, o equilíbrio é total, com oito vitórias, oito derrotas e sete empates do FC Porto frente a emblemas transalpinos.