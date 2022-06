Saiba como o FC Porto espera convencer Salvador a libertar David Carmo

Inclusão de Diogo Leite e Fernando Andrade como moedas de troca para baixar a verba de 30 M€ exigida pelos arsenalistas foi recusada. Principais ameaças dos portistas vêm da Premier League.

Seduzido pelo desempenho de David Carmo na deslocação do FC Porto a Braga, na 31.ª jornada do campeonato, Sérgio Conceição sugeriu a Pinto da Costa o reforço do plantel com o central arsenalista.

A operação é muito complicada de concretizar, devido à esperança de António Salvador em realizar um grande encaixe financeiro por um jogador que avalia em 30 milhões de euros. O valor está completamente fora das possibilidades portistas e o facto de os arsenalistas terem recusarem a inclusão de Diogo Leite e Fernando Andrade como moeda de troca ainda dificulta mais um entendimento.