"Saí da minha área técnica e dou os parabéns a quem não veio logo armado..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o ​​​​​​​Sporting-FC Porto (1-2), partida relativa à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Eficácia foi decisiva para a vitória? "Sim, se fôssemos mais eficazes tínhamos feito mais um golo. Lembro a derrota em Vila do Conde, em que tivemos sete ou oito oportunidades e não demos a volta [ao resultado]. Contra o Casa Pia também. Claro que a eficácia é muito importante e decisiva no jogo".

Após o primeiro golo do FC Porto pareceu ter ficado mais interventivo: "Eu sou muito interventivo no jogo todo. Com certeza que depois do golo havia um ajuste a fazer e fui mexendo consoante a necessidade que o grupo tinha. Percebi nos últimos momentos que o Sporting ia apostar nos cruzamentos e por isso fui falando. A minha intervenção no jogo é muito forte e eu saí algumas vezes da minha área técnica. Aproveito para dar os parabéns a quem me chamou à atenção e não me veio logo armado com o [cartão] amarelo, muitas vezes é isso que acontece. Quando dou por mim, às vezes estou quase na zona do meio-campo e sinceramente não vejo, porque estou a comunicar com os jogadores".