SAD não aciona opção de compra e Peglow está de saída do FC Porto

Extremo será devolvido ao Internacional de Porto Alegre. Agente acredita que passagem pelo "bês" lhe abrirá outras portas.

Despertou alguma curiosidade pelo passado ligado às seleções mais jovens do Brasil, fez três golos e duas assistências em 30 jogos na Liga SABSEG, mas a ligação de João Peglow ao FC Porto terminará no fim da época.

Ao que O JOGO apurou, a SAD portista não acionará a opção de compra prevista no empréstimo celebrado com o Internacional, no valor de cinco milhões de euros, mas o extremo de 20 anos também não deverá continuar na equipa de Porto Alegre. "Ficámos de conversar com o Inter para ver que posição vamos tomar. Fui procurado por alguns clubes no Brasil uns dias antes de fechar a janela [de transferências]. Além disso, estamos a trabalhar noutras situações de fora. Mesmo tendo sido pela equipa B, o FC Porto abriu muito o mercado", explicou o agente Renato Figueiredo ao portal "Revista Colorado".