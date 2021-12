SAD do FC Porto vai "resolver" dívida por Pepê após queixa do Grémio na FIFA

Em causa está o depósito da terceira de cinco parcelas.

O Grémio apresentou uma queixa na FIFA devido a um atraso do FC Porto no pagamento de uma verba respeitante à transferência de Pepê, fechada em fevereiro, por 15 milhões de euros. Em causa está o depósito da terceira de cinco parcelas que os portistas se comprometeram a entregar ao clube de Porto Alegre, no valor de 2,5 milhões de euros, que teria de ser realizado até ao começo do mês de dezembro.

Confrontada com a informação, avançada ontem, segunda-feira, pelo portal "UOL Esporte", fonte oficial da SAD azul e branca garantiu a O JOGO que "a situação vai resolver-se" em breve, evitando, desta forma, outro tipo de ações por parte do organismo que tutela o futebol mundial.

O desejo de contratar Pepê surgiu ainda na época passada, mas só em fevereiro o FC Porto conseguiu selar o acordo com o Grémio. O brasileiro foi o reforço mais caro dos dragões em 2021/22 e tem lutado no sentido de garantir tempo de jogo, somando, para já, apenas 318 minutos, distribuídos por 16 encontros. O mais recente foi contra o Rio Ave, para a Taça da Liga, em que até fez um dos dois golos que leva esta temporada (o outro foi marcado ao Moreirense).