SAD do FC Porto solidária com Sérgio Conceição: "Influência de um ambiente mediático hostil..."

SAD do FC Porto mostra-se "solidária com Sérgio Conceição"

A SAD do FC Porto saiu esta quarta-feira em defesa de Sérgio Conceição, na sequência da expulsão do treinador no jogo de terça-feira com o Mafra, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Em comunicado, a sociedade azul e branca fala numa "expulsão exagerada".

"Ao longo das últimas temporadas, porventura por influência de um ambiente mediático hostil em relação ao FC Porto e a Sérgio Conceição, têm-se sucedido avaliações do comportamento do nosso treinador que seguem critérios diferentes dos que são aplicados a outros agentes do futebol", assinala a SAD, apontando o dedo a "comentadores" e "largos setores da imprensa estabelecida em Lisboa". "Os ataques constantes a Sérgio Conceição, protagonizados sobretudo por comentadores e por largos setores da imprensa estabelecida em Lisboa, parecem resultar numa tendência para um escrutínio excessivo de todas as ações que ocorrem no banco do FC Porto. Como consequência, tornou-se fácil expulsar o nosso treinador, mesmo quando estão em causa atitudes que são objeto de muito maior tolerância noutros bancos e noutros contextos", pode ler-se.

A terminar, os dragões apelam à reposição da "equidade na avaliação dos comportamentos de todos os agentes desportivos", frisando que não pretendem "qualquer tratamento de favor".

Leia o comunicado da SAD do FC Porto na íntegra:

"A administração da FC Porto - Futebol, SAD está solidária com o treinador Sérgio Conceição que voltou a ser alvo de uma expulsão exagerada.

Ao longo das últimas temporadas, porventura por influência de um ambiente mediático hostil em relação ao FC Porto e a Sérgio Conceição, têm-se sucedido avaliações do comportamento do nosso treinador que seguem critérios diferentes dos que são aplicados a outros agentes do futebol.

Os ataques constantes a Sérgio Conceição, protagonizados sobretudo por comentadores e por largos setores da imprensa estabelecida em Lisboa, parecem resultar numa tendência para um escrutínio excessivo de todas as ações que ocorrem no banco do FC Porto. Como consequência, tornou-se fácil expulsar o nosso treinador, mesmo quando estão em causa atitudes que são objeto de muito maior tolerância noutros bancos e noutros contextos.

A bem da credibilidade do futebol português, sem reclamar qualquer tratamento de favor, a FC Porto - Futebol, SAD espera que seja reposta a equidade na avaliação dos comportamentos de todos os agentes desportivos."