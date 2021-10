SAD do FC Porto recusou vender ações, mas sabe que vai fazê-lo

FC Porto recebeu sondagens, mas não procurou investidores nem quer negociar a venda de uma parcela da SAD enquanto não melhorar as finanças. Atual fragilidade adia esse passo para a próxima época.

O site da Bloomberg, especializado no mercado financeiro, noticiou na segunda-feira que o FC Porto "tem considerado a venda de uma posição minoritária" no capital da SAD e que, para esse feito, está a trabalhar com a Certus Capital Partners, um corretor londrino que serviria de intermediário para os eventuais investidores.

Citando fontes ligadas ao processo, o artigo acrescenta que "não há garantia de que o FC Porto decida avançar com a venda".