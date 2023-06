SAD do FC Porto paga multa após queixa do jornalista Rui Santos

Dragões vão pagar uma coima de 2550 euros depois de uma queixa apresentada pelo jornalista por uma peça a seu respeito que foi exibida no Porto Canal.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa no valor de 2550 euros à SAD do FC Porto devido a uma queixa apresentada pelo jornalista Rui Santos. Em causa está uma peça do Porto Canal sobre o jornalista da TVI/CNN Portugal que motivou a exposição ao CD.

A coima foi aplicada com base no artigo 127.º, relativo à inobservância de outros deveres, com ligação depois ao nº1 do artigo 19.º, que refere que "as pessoas e entidades sujeitas à observância das normas previstas neste Regulamento devem manter conduta conforme aos princípios desportivos de lealdade, probidade, verdade e retidão em tudo o que diga respeito às relações de natureza desportiva, económica ou social."