SAD do FC Porto apresenta resultado negativo no primeiro semestre

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Prejuízo de quase dez milhões de euros, ligeiramente melhor que o obtido no período homólogo.

A SAD do FC Porto apresentou esta terça-feira um resultado negativo de 9,891 milhões de euros no primeiro semestre, de acordo com o documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O resultado líquido consolidado, atribuível aos detentores de capital próprio da empresa-mãe, apresentado pela Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, no primeiro semestre do exercício 2022/2023, foi negativo em 9.891m€, ligeiramente melhor que o obtido no período homólogo onde atingiu os 10.329m€ negativos", pode ler-se, sendo ainda referido que "os custos operacionais, excluindo custos com passes, aumentarem 17.475m€, onde se inclui a atribuição de prémios de acesso à UEFA Champions League 2022/2023 na qualidade de campeões nacionais, assim como de prémios pela performance desportiva da equipa na fase de grupos da prova europeia e pela conquista da Supertaça Cândido de Oliveira."

A SAD do FC Porto menciona ainda que "o passivo, que atinge os 481.370m€ em 31 de dezembro de 2022, registou uma redução significativa, de 48.747m€, essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos, em 41.800m€, o que representa um corte de 15%, face a junho de 2022, do passivo remunerado do Grupo."

De referir que a participação dos jogadores do FC Porto no Mundial rendeu aproximadamente 1,6 milhões de euros.

Confira o documento enviado pelo FC Porto à CMVM