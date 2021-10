"Sabemos como é Ibrahimovic, mas uma equipa não é apenas um jogador"

Outra afirmação interessante de Uribe, a propósito da derrota com o Liverpool: "São jogos que se podem perder tranquilamente, mas o que não podemos perder é a nossa identidade de FC Porto"

Utibe, internacional colombiano, foi o jogador escolhido pelo FC Porto, para fazer a antevisão da receção, esta terça-feira, aos italianos do Milan, para a 3.ª jornada do grupo da Liga dos Campeões.



Estado de espírito da equipa para o jogo com o Milan

"A equipa está mentalizada para todos os jogos, cada qual com dificuldades diferentes. Seja qual for o adversário que defrontamos o FC Porto tem sempre a mesma atitude e a mesma garra em campo".

Momento chave no grupo B

"É um grupo com equipas muito fortes, qualquer equipa pode roubar pontos a qualquer adversário, e temos de ser fortes em nossa casa. Sabemos quais as características de jogo que o treinador pretende e temos trabalhado no dia a dia para conseguirmos os resultados que queremos".



Retificar a imagem depois da derrota expressiva com o Liverpool (1-5 no Dragão)

"São jogos que se podem perder tranquilamente, mas o que não podemos perder é a nossa identidade de FC Porto. Temos de demonstrar as nossas características de jogo, aquilo que nos identifica como portistas"



Ibrahimovic é a principal referência do Milan. Fica mais forte após o seu seu regresso?

"Não sabemos se fica mais forte. Sabemos quais as características de um grande profissional e de um grande jogador como é Zlatan Ibrahimovic, mas uma equipa não é apenas um jogador. Por isso estamos focados naquilo que podemos fazer e demonstrar o que é o FC Porto".