Sábado: Ministério Público realiza operação de buscas ao FC Porto e a empresários

Terá avançado a segunda parte da Operação Cartão Vermelho, que envolve suspeitas com negócios do FC Porto, de acordo com a Sábado.

O Ministério Público está a realizar uma "grande operação de buscas", na manhã desta segunda-feira, à SAD do FC Porto e a casas de vários empresários ligados ao futebol, como Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente dos dragões. A notícia é avançada pela revista Sábado.

Em causa estarão suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais, na sequência da Operação Cartão Vermelho, de acordo com a publicação.

A SIC Notícias adianta que estarão a ser investigados os contratos com a Altice para as transmissões dos jogos do FC Porto.

EM ATUALIZAÇÃO