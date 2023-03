Rumor no México: América interessado no regresso de Uribe

O América estará interessado em voltar a contar com Uribe, médio que termina contrato com o FC Porto em junho.

Em fim de contrato com o FC Porto, Matheus Uribe estará nos planos do América já a partir do verão. A notícia foi avançada, esta quarta-feira, pela "TV Azteca", do México, à boleia da demora dos dragões em fechar a renovação de contrato com o colombiano de 31 anos.

Uribe é livre de se comprometer com outro clube para a próxima temporada desde 1 de janeiro, dia em que entrou nos últimos meses de ligação aos azuis e brancos.

O médio jogou no América entre 2017 e 2019 e fez 80 jogos (18 golos e nove assistências).