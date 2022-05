Rumor na Colômbia envolve estrela do FC Porto para atacar título nacional

Uribe, médio colombiano do FC Porto

Envigado estará a ponderar convidar Uribe para o regresso ao emblema colombiano, que já representou entre 2012 e 2014

Matheus Uribe, recentemente sagrado campeão nacional ao serviço do FC Porto, poderá receber, em breve, um convite do Envigado, clube que disputa o principal campeonato da Colômbia e no qual o médio cafetero, de 31 anos, realizou os primeiros jogos como sénior, assim garante o meio online "Pásion Futbol".

Segundo aquele portal, que reúne informação sobre o futebol em toda a América do Sul, o atual quinto classificado da Liga Apertura de 2022 deseja contratar uma figura sonante para aumentar as possibilidades de conquistar um inédito título nacional no futuro.

O portal realça que o Envigado até já terá feito uma espécie de operação de charme por via digital, numa publicação de Uribe relativa à celebração do 30.º título conquistado pelo FC Porto. Na mesma, o clube colombiano endereçou-lhe os parabéns - "Felicitamos o nosso canterano" - e o médio respondeu com um agradecimento - "Muito obrigado, minha cantera de heróis".

Uribe, que tem um contrato válido com o FC Porto até junho de 2023, representou o Envigado entre 2012 e 2014, ao longo de 102 jogos oficiais.