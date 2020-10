Rui Pinto: "Pinto da Costa também não conhece as comissões do filho e companhia limitada"

Denunciante e criador do Football Leaks reagiu no Twitter.

Numa altura em que decorria a longa entrevista concedida por Pinto da Costa à TVI, Rui Pinto, criador do Football Leaks, recorreu às redes sociais para falar sobre as alegadas comissões de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente dos dragões, bem como de mais algumas personalidades.

"Pinto da Costa também não conhece as comissões do filho, do Pedro Pinho, do Caldeira e companhia limitada", escreveu o denunciante português na sua conta do Twitter.