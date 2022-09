Rui Moreira volta a falar de Taremi: "Não gosto quando alguém é maltratado"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, referiu ainda que não está nos seus planos ser presidente do FC Porto

"O que vi foi uma pessoa ser maltratada", assim começou Rui Moreira, quando questionado, esta quinta-feira, sobre o que disse, numa publicação no Facebook, sobre uma pergunta da Sport TV a Taremi, no final do Estoril-FC Porto (1-1).

"O que vi foi uma pessoa ser maltratada por uma pergunta fora do contexto, colocada numa situação em que não devia ser colocada. Todos estamos sujeitos a escrutínio, o que não podemos é pensar que somos nós os escrutinadores e são sempre os outros os escrutinados", referiu o autarca esta tarde.

"Eu estou sempre sujeito ao escrutínio, os jornalistas conhecem-me bem, nunca me viram tratar mal os jornalistas, mas não gosto quando alguém é maltratado por um jornalista, nem gosto quando um jornalista é maltratado", continuou, quando questionado pelos jornalistas.

Rui Moreira foi ainda confrontado com a forma como tem utilizado as redes sociais. "Eu tenho o Facebook oficial como presidente da CM Porto e tenho o direito de ter um Facebook privado, como tenho, onde posso partilhar fotografias da minha família, as músicas que gosto, a opinião que tenho", afirmou.

"Qualquer pessoa, seja um jornalista, um padre, um presidente de câmara, seja quem for, todos temos o domínio da vida pública e o da vida privada", disse ainda.