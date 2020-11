Rui Moreira: "Promiscuidade entre futebol e política? No meu caso acho que não"

Rui Moreira, presidente da CM do Porto e membro do Conselho Superior do FC Porto

Rui Moreira vinca que não faz parte da atividade profissional do FC Porto e fala das diferenças com o caso de Fernando Medina e o apoio a Vieira.

A ligação entre o futebol e a política foi um tema que deu (e muito) que falar antes das eleições do Benfica, quando os nomes de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e António Costa, primeiro-ministro, surgiram na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, que acabaria por ser reeleito como líder do clube da Luz.

Em entrevista ao Polígrafo SIC, Rui Moreira foi questionado sobre a existência de alegada "promiscuidade" entre as duas áreas da sociedade e sublinhou que, na qualidade de membro do Conselho Superior do FC Porto, não faz parte da atividade profissional do clube.

"Promiscuidade? No meu caso acho que não. Acho que o Presidente da Câmara do Porto devia ser sempre membro do Conselho Superior de todos os clubes do Porto. Não da SAD do futebol. Eu não faço parte da atividade profissional do clube", assinalou o autarca da Invicta, depois de, na altura da polémica com a comissão de Vieira, Medina ter sublinhado a "discordância com o facto de altos responsáveis em funções públicas - sejam políticos, magistrados ou outros - assumirem lugar em órgãos de clubes desportivos". Rui Moreira rebateu as críticas:

"Eu até percebi as críticas do Dr. [Fernando] Medina, mas ao contrário que aconteceu com o Dr. [Fernando] Medina, que teve na sua lista de apoiantes o Sr. Luís Filipe Vieira e que depois foi apoiá-lo, no meu caso nunca viu na minha lista de apoiantes futebolistas, músicos ou artistas. E tenho muitos que são meus amigos", atirou o presidente da CM Porto.