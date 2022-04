Rui Moreira: "Pinto da Costa alterou o paradigma. Isso criou muitos ódios"

Presidente da Câmara Municipal do Porto diz que Pinto da Costa alterou o clube "como um guerrilheiro"

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, deixou uma mensagem sobre Pinto da Costa, que este sábado completa 40 anos à frente dos dragões.

"Sou de um tempo que o FC Porto era uma equipa simpática. Tínhamos como presidente Américo de Sá e toda a gente em Portugal achava que o FC Porto era uma equipa simpática. Nós íamos ao estádio, víamos o FC Porto e, depois, invariavelmente atirávamos umas almofadas para dentro do relvado, porque o FC Porto não ganhava. Depois, surgiu um homem, chamado Jorge Nuno Pinto da Costa, que mudou as coisas. E mudou como um guerrilheiro", afirmou ao Porto Canal.

"Não foi através da simpatia para com os adversários, foi um ato de guerrilha, de dizer: 'agora chegou um tempo diferente'. E esse tempo coincide muito com a democracia, com a nossa idade adulta como cidade. O testemunho que deixo de Jorge Nuno Pinto da Costa, quando ele comemora 40 anos de presidente do FC Porto, é que ele alterou o paradigma. Isso criou muitos ódios. Um clube de uma segunda cidade passar a desafiar os grandes, que porque nos anos 60 o Benfica normalmente ganhava três campeonatos e o Sporting um - normalmente, o Sporting ganhava campeonatos nos anos em que havia Campeonatos do Mundo e nós não íamos - e tudo isto muda. Não foi Pinto da Costa sozinho, houve pessoas como Pedroto, mais tarde Artur Jorge... Enfim, há um conjunto de pessoas, Teles Roxo, teríamos de enumerar muitos. Durante estes 40 anos, Pinto da Costa foi um fator determinante na mudança de atitude do FC Porto, que se transforma numa força fundamental para a cidade e região", completou.