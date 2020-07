Rui Moreira, os festejos dos adeptos do FC Porto e nota sobre a Champions

Presidente da Câmara Municipal do Porto frisa que "não manda no espaço público".

Depois da polémica gerada em redor da concentração de adeptos do FC Porto na Avenida dos Aliados para celebrarem a conquista do título de campeão nacional, Rui Moreira sublinhou que, na qualidade de presidente da Câmara Municipal da Invicta, "não manda no espaço público".

"O presidente da CMP não manda no espaço público desta maneira. (...) Esta é a fórmula que nós, pela autoridade, dificilmente podemos contrariar. A esmagadora maioria dos adeptos do FC Porto aderiram aos pedidos das várias autoridades ao civismo. Havia muito menos gente na rua do que é normal", assinalou o autarca no programa "Os Dois à Quinta", no Facebook, falando em contradições:

"Agora, há pessoas que não prescindem de ir para a rua. Umas de carro, outras de mota, outras com cachecóis, outras com máscara e outras sem. Se as pessoas estavam sem máscaras, é porque em Portugal não é obrigatório usar máscara em espaço público. Em Espanha é. Aqui andaram-nos a dizer durante meses que as máscaras quase que faziam mal à saúde e agora ninguém coragem de dizer que estão enganados e que as pessoas têm de andar de máscara. Estas contradições só levam a que as pessoas não compreendam nada", acrescenta Rui Moreira, que apontou o exemplo da realização da "final a oito" da Liga dos Campeões em Lisboa.

"Existem pessoas que não conseguem compreender qual é o interesse de trazer para Portugal sete jogos de futebol se não queremos que esses jogos tenham adeptos e não queremos que venham turistas através dos nossos aeroportos. Qual é o conceito estratégico? Estas imagens que vão sendo dadas às pessoas, de total contradição, acabam por fazer com que as pessoas já não estejam tão motivadas hoje para ficar em casa como estavam no São João. Além disso, cria esta dificuldade de saber quem são as autoridades", rematou.