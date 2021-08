Rui Monteiro assina contrato com o FC Porto com o sonho de jogar no Dragão

Jovem extremo de 18 anos da equipa de juniores.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que Rui Monteiro assinou o primeiro contrato profissional com o clube, válido até 2025. Trata-se de um extremo de 18 anos que atuou pelos sub-17, com quatro golos em igual número de jogos, antes de subir aos sub-19, com sete partidas realizadas na época passada.

"Estou muito feliz pelo FC Porto ter depositado esta confiança em mim e espero dar tudo por este clube, tal como tenho feito nestes últimos anos. Quero ajudar os meus colegas e provar o meu valor, mas nada seria possível sem os meus treinadores, a quem quero agradecer", afirmou a promessa aos meios oficiais do FC Porto.



"Esta época vai ser uma das melhores da parte da nossa equipa, queremos mostrar o que valemos, ser campeões e demonstrar o que significa o FC Porto para nós", vincou, sem esconder o objetivo de jogar no Dragão. "É um sonho de qualquer jogador pisar este relvado. Espero um dia concretizar esse sonho, toda a gente ambiciona jogar no Estádio do Dragão".