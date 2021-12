Rui Costa "aqueceu" Vítor Baía e até "brincaram" sobre o Clássico

Rui Costa, Vítor Baía e Figo no Jogo do Centenário

Vítor Baía, vice-presidente e administrador do FC Porto, esteve com o presidente do Benfica, Rui Costa, no Jogo do Centenário, que assinalou os 100 anos do primeiro jogo da Seleção Nacional

O Jogo do CentenárIo: "Serve para relembrar histórias passadas, temos um passado comum e é sempre bom estar com eles.

Rui Costa a aquecer o Vítor Baía: "Aqui [as rivalidades] ficam de lado, estamos aqui para nos divertir e alhear-nos da pressão do dia-a-dia. Estamos em grandes clubes e sabemos a pressão a que estamos sujeitos"

Vai querer ganhar os clássicos: "Sim, ele [Rui Costa] já sabe. Brincámos um bocadinho com isso. Há amizade fora de campo, é uma boa a relação, mas quando o apito se ouvir... aí sim, cada um a lutar pelos seus interesses"