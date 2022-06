Rui Barros "sugere" Vitinha à Juventus, mas avisa: "O FC Porto não o deixará sair"

Desafiado a sugerir um reforço luso para a Juventus, onde jogou de 1988 a 1990, Rui Barros apontou para o 20 portista. O ex-médio viu o agora internacional português florescer quando treinava a equipa B e avisou que o FC Porto não está na disposição de abrir mão de tamanho talento. Conceição, sustenta, é um treinador à italiana.

A primeira época a zero da Juventus em dez anos serviu de pretexto para uma entrevista do portal "Tutto Juve" com Rui Barros, mas a conversa também abordou o FC Porto, ao ponto de o agora elemento do departamento de "scouting" dos dragões ter sido desafiado a aconselhar um reforço português ao clube que representou entre 1988 e 1990.

"É uma pergunta difícil", começou por referir o antigo médio. "Mas há um jogador de que gosto muito: Vitinha", apontou, apressando-se a deixar um aviso para a eventualidade de algum dirigente da "vecchia signora" se lembrar de bater à porta do Dragão pelo jogador que Barros orientou em 2019/20, na equipa B dos azuis e brancos. "Há um problema. É um fenómeno e, por isso, o FC Porto não o deixará sair", vincou.

Vitinha realizou 47 jogos na época 2021/22 que está prestes a terminar e, como O JOGO escreveu, já existiram contactos exploratórios com o agente no sentido de ver o contrato melhorado. Salvo uma oferta a bater na cláusula (40 M€), o médio continuará a fazer parte dos planos de Sérgio Conceição, técnico que Rui Barros considera o obreiro da "grande época" do FC Porto.

"Os rapazes portaram-se realmente muito bem. Na Liga dos Campeões, ficámos num grupo difícil, jogámos as nossas cartas e, depois, na Liga Europa, fizemos o máximo. O mérito é de Sérgio [Conceição], um treinador muito italiano na aplicação da tática", comparou. "Ele gosta sempre de vencer, é corajoso, além de ser um grande estudioso e isso, na minha opinião, é sinónimo de inteligência. Ele ganhou experiência na Europa e também jogou connosco. A escolha não podia ser melhor", concluiu.