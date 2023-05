Rui Barros recorda Sousa Cintra: "À segunda vez, meteu os jornalistas à porta do hotel"

Rui Barros, com larga carreira no FC Porto - como jogador e treinador - respondeu a perguntas de Maniche no programa do Porto Canal, Hora dos Craques

Convite do Sporting: "O Sr. Sousa Cintra é um homem espetacular e liga-me todos os dias para assinar. Eu dizia sempre: não quero assinar pelo Sporting, ainda vou ficar no Mónaco. Ao fim de umas conversas ele diz-me: 'Não tens hipótese. Já paguei o teu passe ao Mónaco. Ou vens para o Sporting ou não vais para clube nenhum'. Eu dizia: 'Não quero ir, não saio'. Reuni com ele em Lisboa e, à segunda vez, meteu os jornalistas à porta do hotel para me pressionar. Dentro de uma hora ou hora e meia, ligo para o Luciano [D'Onofrio] para ver se conseguia falar com o presidente Pinto da Costa. Liguei para o presidente e ele disse: 'Nem penses. Nós vamos fazer as coisas. Não te preocupes'. Então, quando digo que não assino e venho embora, foi uma desilusão para o homem, que me dava tudo. Tinha um contrato fabuloso. Ele ainda trabalhava nas bombas de gasolina e dava-me uma ou duas bombas de gasolina. Na altura era a moda... [risos]. Mas não quis. Estava enraizado e gostava de ficar [no Mónaco]. Na altura fui para o Marselha um ano, mas já com a cláusula de vir depois para o FC Porto. E foi assim que aconteceu".

Regresso ao FC Porto e o Penta: "Os campeonatos foram avançando sem pensarmos se seriam cinco ou seis. Era ano a ano. Podíamos ter chegado ao sexto, porque ao final da primeira volta tínhamos cinco ou seis pontos e depois fomos perder o campeonato de uma forma um bocadito estranha".

Festejar título na Feira Popular: "Às sextas-feiras, de vez em quando, saíamos para nos divertirmos. Mas havia um compromisso e uma união entre todos. Também não exagerávamos. Quantos mais fossem, mas sentíamos aquilo e mais dávamos ao fim de semana".

Mágoa de não ter feito um Europeu ou Mundial: "Sim. De dez jogos, faço sete ou oito para o Europeu de Inglaterra, em 1996. Depois, no final, tinha aquela ansiedade de ser convocado. E jogava no FC Porto, que também era uma vantagem para mim. Naquela altura foram seis ou sete do FC Porto, o Boavista também estava bem classificada e tinha um ou dois jogadores lá e sobrou para mim. Fiquei muito chateado com o [António] Oliveira".