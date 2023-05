Rui Barros: "De um dia para o outro estava num avião privado. Tremia por todo o lado..."

Rui Barros, com larga carreira no FC Porto - como jogador e treinador - respondeu a perguntas de Maniche no programa do Porto Canal, Hora dos Craques

Mística FC Porto: "Sentia-se o treino. Não o que diziam, mas o que passavam no treino: o querer, a vontade, o sacrifício, o espírito de luta. E isso ganha-se. Depois há quem fale mais ou menos, mas no campo falamos todos iguais. Olhamos para o que os outros fazem. Eram jogadores com muita experiência, que já tinham ganho. Então, quem chega ali com 18 anos, não sou eu o craque, são aqueles que estão ali. Temos de ver o que fazem, como chegaram ali. A minha maneira de ser também era de querer lutar pelo sonho".

Golo ao Ajax na Supertaça Europeia: "Foi dos golos mais marcantes da minha carreira. Tinha vindo para esta equipa, que tinha sido campeã europeia, e ter a oportunidade de jogar este jogo internacional, com esta envergadura, foi enorme. E depois, com este golo... Ainda bem que o marquei, porque, se tivéssemos empatado o jogo ou perdêssemos, davam-me cabo da cabeça. É que além deste golo, falhei para aí uns dois ou três idênticos".

Mudança para a Juventus: "Fiquei muito assustado. Acabo esta época [1987/88] e saio de casa dos meus pais para vir treinar. Acabo o primeiro treino da segunda época, o presidente chama-me e diz-me que há um clube que estava interessado. Aparece a Juventus e não queria acreditar. Não imaginava. A minha paixão era estar aqui, era jogar, estar com os meus colegas e de um dia para o outro estava num avião privado. Tremia por todo o lado. A minha preocupação era se tinham pago muito ou pouco dinheiro por mim. Nem sabia o que era. Só pensava se chegava lá e não correspondia às expectativas, o que vão iam fazer comigo, não jogar... Mas ainda bem que saio de Portugal para Itália, pela maneira do trato das pessoas, a simpatia... Se fosse para França teria mais dificuldades. O italiano é como nós no primeiro impacto: é muito dado, simpático, acolhedores".