Rudiger volta a elogiar Pepe: "Foi top 3 dos centrais desta geração"

Internacional alemão concedeu entrevista ao AS e voltou a tocar no tema do central portista, que é uma inspiração para o defesa do Real Madrid

Antonio Rudiger tem em Pepe uma referência. O central do Real Madrid já o tinha admitido e voltou a tocar no tema em entrevista ao AS, colocando o nome do internacional português no lote dos melhores defesas dos últimos anos.

"Pepe? Gosto muito dele, só isso. Há muitas pessoas que o consideram demasiado agressivo, mas eu penso que é um excelente jogador de futebol. E foi isso que eu vi nele. Ele tem dois tipos de caráter. Já ouvi dizer que fora do campo ele é um tipo excelente, calmo, mas no campo é... Bem, ele é uma pessoa diferente. Para mim, foi top 3 dos centrais desta geração", afirmou o defesa do Real Madrid.