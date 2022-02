Conceição: "Temos todos de melhorar, principalmente quem não está na ficha de jogo"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Lázio, referente ao play-off da Liga Europa

Jogo especial: "Toda a gente sabe o que foi a minha passagem pela Lázio, o que aquele clube viveu comigo, os momentos, os adeptos, os títulos conquistados... É uma parte importante na nossa vivência de ganhar em determinado momento que foi o que aconteceu em Roma. Tenho carinho muito grande pela Lázio, mas isso conta muito pouco para o jogo de amanhã [hoje]. Represento o FC Porto, que é o meu clube, o clube que me paga e o clube do coração. Isso não é tão relevante como o que é o nosso profissionalismo para conseguirmos o melhor, que sabemos que vai ser difícil, equilibrado. Será extremamente dificil para nós e também o será para a Lázio, porque somos uma equipa competitiva, que sabe o que quer do jogo. Vamos fazer de tudo para ganhar."

Castigos e polémica do clássico: "Temos um jogo importante amanhã. Trabalhámos da melhor forma para conquistar os três pontos. Sobre isso, porque não quero fugir às coisas e quero acabar já com isto. Quero dizer uma coisa simples e direta: é preciso haver uma investigação rigorosa e isenta para os dois clubes. São situações que não dignificam e que não são bonitas. Quem cometeu erros tem de ser castigado e cumprir o castigo. E depois o terceiro e principal ponto: o Rúben [Amorim] tem toda a razão, temos todos de melhorar, principalmente quem não está na ficha de jogo."

Lázio: "É trabalho, não é coincidência, mérito da equipa técnica e dos jogadores, mas conheço o futebol italiano como conheço o espanhol, o inglês, o francês, as principais ligas... Vamos seguindo e olhando para as diferentes equipas. É verdade que olho para a Lázio com algum carinho e vou acompanhando um pouco mais as equipas por onde passei. Não é mais do que isso. Amanhã temos um jogo diferente, nada parecido com o que já passou, temos que meter novamente cá para fora o melhor FC Porto a nível europeu para conseguirmos o nosso objetivo contra uma equipa difícil, de qualidade, com um treinador sobre o qual não é preciso falar."