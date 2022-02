Rúben Semedo volta a ser titular pela equipa B do FC Porto

Defesa-central regressou a Vila do Conde, mas com as cores do FC Porto. É titular pela segunda vez consecutiva, na equipa B.

O defesa-central Rúben Semedo faz parte do onze titular do FC Porto B no reduto do Rio Ave, num jogo referente à 24.ª jornada da Liga SABSEG. O internacional português foi contratado pelos azuis e brancos em janeiro, mas ainda não se estreou na equipa principal, tendo já feito dois jogos pelos bês, ambos a titular - Chaves e Rio Ave.

Trata-se também de um regresso de Semedo a Vila do Conde, onde passou em 2018/19.

O duelo iniciou às 14h00 deste domingo.