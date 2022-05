Rúben Semedo sobre o FC Porto: "Incrível tudo o que vivi..."

Mensagem de Rúben Semedo na rede social Instagram

Ainda com o futuro indefinido, Rúben Semedo deixou uma mensagem nas redes sociais. Um balanço de meio ano e o que parece ser o desejo do jogador em continuar no FC Porto. Recorde-se que o defesa-central chegou ao Dragão, em janeiro, por empréstimo do Olympiacos, existindo, todavia, uma opção de compra.

"Uma época de altos e baixos mas que terminou da melhor maneira possível. Incrível tudo o que vivi de azul e branco. Obrigado a todos por me terem recebido de uma forma tão especial e me terem abraçado da maneira absolutamente inacreditável que o fizeram. Vamos por mais", escreveu o central na rede social Instagram.