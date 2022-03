Central estreia-se pela formação principal dos azuis e brancos, depois de vários jogos na equipa B.

Rúben Semedo rendeu Pepe no começo da segunda parte do encontro entre FC Porto e Lyon, esta quarta-feira, estreando-se assim pela equipa principal do emblema azul e branco.

A substituição deu-se depois do violento choque de cabeças do experiente central português e Lucas Paquetá, na primeira parte da partida, referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.