Rúben Semedo recusou Bordéus: central quer ser reforço do FC Porto

Rúben Semedo é o alvo prioritário de Sérgio Conceição e tem recusado ofertas de outros clubes à espera de um avanço

definitivo dos portistas

Rúben Semedo está decidido a mudar-se para o FC Porto neste mercado de transferências e, ao que O JOGO apurou, o alvo que Sérgio Conceição considera prioritário para o reforço do plantel, carenciado de várias opções no setor mais recuado, tem recusado todas as abordagens de que vai sendo alvo nesta janela.

A mais recente, sabe o nosso jornal, surgiu do Bordéus, clube que chegou a entender-se com o Olympiacos. Contudo, Semedo disse não, já que "comprou" o projeto dos dragões quando o abordaram no verão passado e, desde então, espera por uma investida decisiva por parte da sociedade azul e branca.