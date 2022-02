Rúben Semedo no bom caminho: "Veio com uma atitude fantástica para nos ajudar"

Reforço de inverno somou os primeiros minutos ao serviço da equipa B, no nulo com o Chaves, e mostrou que está perto dos índices físicos exigidos para ser opção de Sérgio Conceição.

Depois de perder alguns dos quilos extra com que se apresentou no final do mês passado, Rúben Semedo cumpriu no domingo os primeiros minutos pelo FC Porto, tendo descido à equipa B para encontrar o espaço competitivo que lhe permitiu recuperar algum do ritmo que Sérgio Conceição exige para que entre nas contas da equipa principal.

A estreia foi positiva, apesar de se notar que ainda está preso de movimentos. Compensou com o sentido posicional que aliou à experiência, formando uma dupla com João Marcelo que foi capaz de travar um dos candidatos à subida e dos melhores ataques da Liga SABSEG, o Chaves.