Rúben Semedo não saiu da agenda: os factos sobre o interesse do FC Porto no central

Para já, a renovação de interesse não passou ainda de sondagens, mas a ideia é propor um empréstimo com opção de compra. Benfica fez uma aproximação esta semana, mas o jogador está tentado pelo dragão

Rúben Semedo esteve com um pé no Dragão no mercado do verão, contudo o facto de o FC Porto não ter vendido ninguém nessa altura e de o jogador ter sido acusado de violação de uma menor fez ruir o negócio com o Olympiacos, mas não o interesse no central português.

Sérgio Conceição mantém a vontade de acrescentar um jogador ao eixo defensivo com as características físicas do internacional português e o FC Porto está a monitorizar de perto a sua situação.