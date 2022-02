Rúben Semedo esteve a "dar no duro", mas precisa de perder cinco quilos

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Rúben Semedo trabalha no duro para estar às ordens de Conceição

Central ficou fora dos convocados para Arouca e nem foi para estágio. Condição física ainda está longe da ideal, apesar do treino individual que fez.

Rúben Semedo esteve a "dar no duro" nos últimos meses, em que esteve afastado dos treinos do Olympiacos, contudo o trabalho personalizado que efetuou não foi suficiente para se apresentar no Dragão nas condições que Sérgio Conceição pretendia.

O treino individualizado, com um "personal trainer", ajudou a manter o jogador no ativo, contudo, sabe O JOGO, o defesa chegou com cinco quilos a mais e vai ter de os perder rapidamente se quiser apanhar o comboio que há muito está em andamento.