Rúben Semedo esforça-se para recuperar indíces físicos e trabalhou na folga

Pelo Olympiacos, Semedo realizou apenas cinco partidas: quatro entre julho e agosto e uma em dezembro.

O dia de ontem, segunda-feira, foi de folga para o plantel do FC Porto, mas com uma exceção: Rúben Semedo. O defesa central passou pelo centro de treinos do Olival, determinado em seguir à risca o plano de trabalho específico que o clube lhe traçou.

Tal como Sérgio Conceição explicou na antevisão da partida com o Arouca, Rúben "chegou com uns quilos a mais" - cinco, como revelou O JOGO -, afetado por uma primeira metade de época com escassa utilização no Olympiacos. Além de ter feito apenas cinco jogos, quatro deles entre julho e agosto, esteve muito tempo sem treinar de forma integrada no plantel de Pedro Martins, num défice que o internacional português tentou combater por conta própria, com a ajuda de um treinador pessoal. Contudo, esses treinos não chegaram para permitir ao jogador estar já em condições de ajudar a equipa, ao contrário de Galeno e Eustáquio, os outros reforços de inverno que vinham de uma utilização regular no Braga e Paços de Ferreira, respetivamente.

Resta a Rúben Semedo tentar recuperar o atraso, com sacrifício de algum tempo livre e a noção de que ainda há muito para jogar esta época e de que as lesões ou outro tipo de impedimentos podem alterar o cenário. Que o diga Fábio Cardoso, companheiro de posição, chamado a colmatar as ausências de Pepe e Marcano.