Rúben Semedo em exclusivo: "Foi uma surpresa não ficar no FC Porto"

ENTREVISTA - Fechada a porta do Dragão, o central viu uma janela abrir-se no Catar e sente que a opção de jogar no país do Mundial foi certa.

Trocou a instabilidade no Olympiacos no começo do ano pela ilusão de dar um novo impulso à carreira no FC Porto, mas é no país onde hoje arranca o Campeonato do Mundo, no Al Duhail, que Rúben Semedo prossegue o percurso no futebol.

Uma decisão difícil de tomar, pela pouca visibilidade do liga do Catar em Portugal, mas da qual não se arrepende, depois de a porta do Dragão se ter fechado no verão. Uma decisão que o surpreendeu e que aborda nesta entrevista a O JOGO, na qual fala ainda o período atribulado na Grécia, as lições de Pepe, o sonho permanente de representar a Seleção Nacional e o que esta pode alcançar no Mundial.