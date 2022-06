Rúben Semedo deixou o FC Porto e está perto de se juntar a Jesus

Central em negociações com o Fenerbahçe.

Devolvido ao Olympiacos pelo FC Porto, que optou por não acionar a opção de compra (5,5 milhões de euros) estipulada no contrato de empréstimo celebrado entre as duas partes em janeiro, Rúben Semedo está no mercado em busca de colocação para a próxima época e O JOGO sabe que existem negociações avançadas para se tornar reforço do Fenerbahçe.

Os turcos procuram jogadores que Jorge Jesus conhece bem - Lincoln (ex-Santa Clara) e Bruma (ex-PSV Eindhoven) são dois bons exemplos - e o internacional português já foi, outrora, pretendido pelo treinador quando trabalhava no Benfica. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, em cima da mesa está a possibilidade de o emblema de Istambul adquirir 80 por centro do passe do central ao homólogo de Atenas, que não conta com ele para a próxima época.

Rúben Semedo tem 28 anos e procura relançar a carreira depois da decisão tomada pelo FC Porto. O objetivo passa por um dia regressar à Seleção Nacional, pela qual já conta três internacionalizações.