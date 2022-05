Rúben Semedo convenceu Conceição, mas opção de compra poderá não ser acionada

Prospeção SAD estuda opções no Brasil antes de tomar uma decisão definitiva sobre a continuidade do central. Internacional português tem o aval de Conceição, mas sabe que a operação pode não avançar dentro do prazo determinado para ser acionada a opção de compra (31 de maio). O desejo passa por ficar.

A continuidade de Rúben Semedo no FC Porto está em suspenso e dependente do estudo que os dragões estão a efetuar às opções existentes, principalmente no mercado brasileiro.

Apesar de ter tido poucas oportunidades para jogar durante os quatro meses de empréstimo do Olympiacos, o internacional português deixou boas indicações a Sérgio Conceição, que pretende mantê-lo no plantel na próxima temporada. Pepe, Fábio Cardoso e Marcano são os únicos centrais com contrato em 2022/23 e Semedo seria outro elemento que evitaria um período de adaptação, pelo conhecimento que tem do balneário, da ideia de jogo da equipa e ainda do futebol português.