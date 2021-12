"Rúben Semedo combina com o FC Porto porque tem raça e tem alma"

Rúben Semedo com a camisola do Olympiacos

Soares, ex-avançado do FC Porto, colocou-se à margem do interesse no colega de equipa, mas vê-lo com o perfil certo para os dragões.

Já foi em 2020 que Tiquinho Soares deixou o FC Porto, mas este nunca sairá dele - foi fácil perceber isso na conversa que o avançado teve com O JOGO, já em Portugal para passar as festas. Colega no Olympiacos, Rúben Semedo pode ser o próximo a vestir de azul e branco e nisso, como é natural, deixou passar a bola. Que o defesa-central encaixa em "qualquer equipa", não duvida.

No início do ano ficou sem clube e o FC Porto abriu-lhe o Olival para treinar. Ainda é a sua casa?

-Claro, vai ser sempre a minha casa. Independentemente de estar longe ou se alguém gostar de mim ou não. Continuo a seguir os jogos, não tem como não acompanhar, é impossível desligar. Vivi muitas coisas boas no FC Porto e não consigo ficar sem assistir a um jogo. Temos um grupo no qual estamos sempre a conversar e a recordar os melhores momentos. É daquelas amizades que se levam para a vida.